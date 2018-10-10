Момент взрыва в кишиневской многоэтажке сняли на видео

Четыре человека, в том числе двое граждан Израиля, стали жертвами взрыва в 21-этажном жилом доме в Кишиневе. ЧП произошло 7 октября, а на этой неделе появилась запись самого смертоносного хлопка.

Авторами ролика стали двое мужчин, которые в момент трагедии вели прямую трансляцию в соцсетях. На кадрах видно огненную вспышку и дым в многоэтажке на заднем плане.

По предварительным данным, в квартире на 16-м этаже взорвался газовый баллон, в результате повреждения получили квартиры с 13 по 18 этаж, с 14 по 17-й были разрушены перекрытия.

На месте трагедии спасатели сначала обнаружили тела женщины и ребенка, на следующий день под завалами была найдена еще одна погибшая женщина, а один из пострадавших мужчин — гражданин Израиля — скончался в больнице.