Мужчина упал под поезд на станции метро "Тверская" и выжил

На станции метро "Тверская" 65-летний мужчина попал под поезд. Как рассказали представители столичной подземки, инцидент произошел в 16:38, пенсионер упал прямо перед подходящим к платформе составом. Машинист попытался затормозить, но не успел: поезд накрыл мужчину.

К счастью, он укрылся в спасательном желобе между рельсами и отделался только сотрясением мозга, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Московский метрополитен.

Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь. Сейчас движение на Замоскворецкой линии восстановлено. Полиция опрашивает очевидцев ЧП.