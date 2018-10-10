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10 октября 201818:20

Маникюрша-маньяк пугает клиентов яйцами инопланетян и убеждает вырывать ногти

Global Look Press

В программу "Прямой эфир" пришли люди, пострадавшие от "Леди Коготок" – Елены Дзык из Подмосковья. Маникюрша-самоучка зарабатывает миллионы на садистском лечении несуществующей болезни – "гранулемы".

Своих клиентов и учеников она убеждает, что под ногтями почти у всех есть "яйца инопланетян" — космические паразиты, которые являются источниками всех заболеваний.

Если ногти выбрать, убеждает "Леди Коготок", то можно обрести бессмертие. После подобных процедур многие ее пациенты стали инвалидами, но есть и те, кто превозносит "новаторский метод" Дзык, а за ее семинары платят до 100 тысяч рублей.

При этом в Сети у нее есть аккаунт, на который подписаны триста тысяч человек. Многие люди, столкнувшиеся с проблемами с ногтями, поверили восторженным отзывам о ее методе, и решились на "гестаповскую" процедуру, но теперь могут лишиться пальцев.

При этом привлечь Дзык к ответственности (по крайней мере, пока) невозможно. Как рассказала в студии одна из женщин – в правоохранительных органах ей объяснили, нет заявлений от потерпевших.

Последователи же Елены, как и сама она, считают, что негативную информацию распространяют ее недоброжелатели.

Почему люди ведутся на этот более чем странный метод "Леди Коготок"? Кто она: опасная мошенница, или новатор в сфере косметологии и медицины? Почему у нее столько восторженных последователей, которые готовы платить десятки тысяч за ее семинары, и почему не пишут заявления в правоохранительные органы и прокуратуру люди, пострадавшие от ее "новаторского метода"?

Сторонники Дзык и ее противники схлестнулись в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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