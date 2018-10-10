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Археология и история 56 минут назад
Кровь испарялась, черепа взрывались: как умирали жертвы легендарного извержения Везувия
24 августа 79 года нашей эры произошло одно из самых катастрофических и легендарных извержений в истории. Вулкан Везувий породил гигантское раскалённое облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 километров. Пирокластический поток за два дня уничтожил три древних города – Помпеи, Геркуланум и Стабии.
Тем, кто не покинул города вовремя, спастись от разрушительной стихии было практически невозможно: всё живое было погребено под руинами зданий, потоками лавы и слоем пепла. Однако многие местные жители скончались ещё более страшной, хотя и быстрой смертью.
Новое исследование итальянских археологов из Медицинского центра при Университете Федерико II показало, что множество жертв извержения погибло от воздействия высоких температур. Невероятный жар способствовал испарению всех физиологических жидкостей и даже тканей в организме. Из-за этого внутри тел возникало сильнейшее внутреннее давление пара. Из-за него черепа несчастных людей трескались и взрывались в буквальном смысле слова.
В ходе работы исследователи изучили фрагменты костей, найденных на побережье Геркуланума. Первая фаза извержения не нанесла ему сильных повреждений, и большинство жителей успело покинуть город. И всё же часть людей решила переждать бедствие: в ангарах для лодок попыталось укрыться около 300 человек. Ранее считалось, что эти люди погибли от удушья, оказавшись впоследствии замурованными под слоем золы и пепла.
Однако, осмотрев 103 скелета, специалисты обнаружили минеральный осадок красного и чёрного цветов. Следы некоего вещества были найдены внутри черепов, на костях тел, а также в золе.
Для более подробного анализа странного соединения учёные использовали масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой и спектрометрию комбинационного рассеяния. Первый метод позволяет идентифицировать ряд металлов и нескольких неметаллов, второй помогает исследовать образец на молекулярном уровне.
Результаты показали, что осадок, найденный на останках людей, содержит железо и его оксид, которые остаются при закипании и последующем выпаривании крови.
В своей статье авторы отмечают: мы впервые демонстрируем экспериментальные данные, свидетельствующие о быстром испарении жидкостей тела и мягких тканей жертв извержения 79 года в Геркулануме, которые погибли от воздействия высокой температуры.
Можно было бы предположить, что некоторые из найденных химических элементов и их соединений могли происходить из металлических предметов – украшений, монет и так далее. Ведь рядом с останками людей были найдены многие личные вещи. Однако некоторые молекулярные маркеры были обнаружены и на костях, поблизости от которых не было ни одного металлического предмета.
Судебный антрополог Пьер Паоло Петроне (Pier Paolo Petrone) и его коллеги с уверенностью заявляют, что следы железа имеют физиологическое происхождение: это то, что осталось от крови и тканей, подвергшихся воздействию жара извержения.
Эксперты уточняют, что во время извержения температура вблизи Везувия составляла от 200 до 500 градусов по Цельсию, а скорость движения тепловых волн колебалась в пределах 100-300 километров в час.
Такие показатели говорят о том, что, хотя смерть местных жителей и была страшной, долгих мучений они не испытывали, поскольку погибали практически мгновенно.
Но из-за нагрева тел жертв извержения происходило не только закипание их крови. Учёные отмечают, что большинство черепных костей имели трещины либо были вообще раздроблены, а также обуглены. Это указывает на смерть от повысившегося внутричерепного давления, вызванного сильнейшим жаром. Иными словами, ткани мозга людей выкипали и испарялись, но этот пар не находил выхода и всё сильнее давил на череп, пока тот не разлетался на куски.
Научная статья с более подробным описанием исследования представлена в журнале PLOS One.
Напомним, что ранее археологи обнаружили в Помпеях череп "раздавленного человека" и открыли новые подробности его гибели. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как рентгеновский анализ помог прочитать сожжённые Везувием древние свитки.
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