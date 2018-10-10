Путин вспомнил, как сдавал ГТО в школе

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сдача нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в свое время для него была ненапряжной, так как он уже был обладателем спортивного разряда.

Как передает РИА Новости, об этом глава государства сообщил во время посещения спортивного форума в Ульяновске, в ходе которого президент России общался в кулуарах форума со спортсменами и обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО.

Среди последних были и представители многодетной семьи Крутько из Башкирии, в том числе и девочка Даша, которая занимается спортивной гимнастикой.

Она поинтересовалась у Владимира Путина, сдавал ли он в школе нормы ГТО. На это президент ответил утвердительно, подчеркнув, что "мне особенно не нужно было напрягаться, потому что я тоже борьбой занимался, у меня уже разряд был такой, мне можно было ГТО не сдавать, но я все равно побегал, попрыгал и знак получил".

Он выразил уверенность, что Даша достигнет высот в спорте, если будет стараться. Девочка, в свою очередь, попросила у Путина помощи, пояснив, что хотела бы, чтобы в гимнастическом зале была прыжковая яма.

Глава государства поручил министру спорта заняться этим вопросом. В завершение беседы он поцеловал Дашу в щеку и сфотографировался на память со своими собеседниками.