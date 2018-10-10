Ультиматум истек: Кокорин не явился в полицию

В отношении футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина начинается процедура объявления его в федеральный розыск. Нападающий не явился на допрос в Главное следственное управление до 18:00 мск. Именно это время было "дэдлайном" для футболиста.

"Кокорин не явился в Главное следственное управление до назначенного времени и поэтому, как и обещалось, из-за своей неявки его объявляют в розыск", — приводит слова собеседника РИА Новости. На данный момент, местонахождение футболиста остается неизвестным.

Ранее еще один фигурант дела об избиении нескольких человек – полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после заявления ГСУ о возможности объявления игроков в федеральный розыск явился в полицию. Сообщается, что он уже работает со следствием. Обоим хулиганам грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело заведено по статье 213 "Хулиганство".

По состоянию на 18:20 по московскому времени в официальной базе розыска Кокорин отсутствует.