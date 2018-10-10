Пользователи ВКонтакте проверят теорию шести рукопожатий
Сегодня пользователи ВКонтакте смогут проверить, через сколько рукопожатий они знакомы с известными персонами. К своему 12-летию, которое отмечается 10 октября, компания запускает приложение «Теория рукопожатий», а также проводит несколько других акций.
Приложение «Теория рукопожатий» позволяет определить, какое количество друзей отделяет пользователя от знакомства со звездой. Игрок может построить связь до более чем 200 знаменитостей из различных сфер: блогеров, музыкантов, актёров, спортсменов, юмористов и бизнесменов, включая Хабиба Нурмагомедова, Наталью Водянову, Филиппа Киркорова и многих других. "Теория рукопожатий" доступна по ссылке.
Кроме того, пользователи ВКонтакте могут отправить друзьям бесплатный подарок с праздничным котом Персиком — акция действует только 10 октября.
ВКонтакте была основана в 2006 году. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 миллионов пользователей. Только в сентябре компания запустила платформу подкастов, обновила видеооплеер, представила программу VK Business и провела реформу приватности.
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