Обвиненный в краже вина на 1,2 миллиона помощник главы Goldman Sachs покончил с собой

В Нью-Йорке свел счеты с жизнью бывший помощник главы банка Goldman Sachs Дэвида Соломона, 41-летний Николас Демейер, которого 9 октября должны были судить за кражу вина на сумму 1,2 миллиона долларов. Ожидалось, что во время процесса Демейер признает вину, сообщает NY Times.

Cлушание по делу Демейера было назначено на 14:30, в 14:38 в полицию сообщили о том, что обвиняемый покончил с собой. Трагедия произошла в отеле Carlyle на Манхэттене.

Демейер работал у Соломона с 2008-го по 2016-й год. Соломон славился любовью к дорогим винам, поэтому часто поручал помощнику получать бутылки с напитком у поставщиков и отправлять их в личный погреб финансиста на Лонг-Айленде.

Впрочем, доверять столь ответственную работу Демейеру не стоило – в период с 2014-го по 2016-й годы он украл у начальника более 500 бутылок, общая стоимость которых превышала один миллион долларов.

Когда в 2016 году Соломон обнаружил пропажу, Демейер согласился возместить боссу ущерб, однако вместо выполнения обещания, сбежал. Американец отправился в кругосветное путешествие, которое длилось 14 месяц. Демейер посетил Касабланку, Рим, Буэнос-Айресе, Рио и другие популярные у туристов места.

Беглеца задержали в январе 2018 года в аэропорту Лос-Анджелеса. Он провел два месяца в тюрьме, после чего его освободили под залог в миллион долларов. Демейеру светило наказание в виде 10 лет тюрьмы.