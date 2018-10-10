После гибели пациентки с диабетом Минздрав проверит закупки льготных лекарств

В Саратовской области пройдет масштабная проверка закупки льготных лекарств. Такое распоряжение дала глава Минздрава Вероника Скворцова, а поводом стала информация о гибели пациентки с диабетом, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, 28-летняя жительница Саратова умерла из-за отсутствия необходимых препаратов. Расследуется уголовное дело. По версии прокуратуры, госконтракт на поставку лекарств в регионе был заключен позднее намеченных сроков, в аптеках возникла нехватка, а областной Минздрав давал негласные указания районным поликлиникам — не выписывать рецепты.

Как сообщили в региональном Минздраве, ведомство изучает обстоятельства, приведшие к летальному исходу. В ведомстве пообещали предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин в курсе проблемы с нехваткой льготных лекарств.

При этом Песков попросил избегать обобщений на примере отдельных трагических случаев.