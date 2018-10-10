Пушков: евродепутаты могут поехать наблюдателями на выборы в Донбасс

Депутаты Европейского парламента могут поехать наблюдателями на выборы в Донецк и Луганск 11 ноября.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал в Брюсселе руководитель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, один из участников форума "Минск-2 или война: перспективы решения конфликта на востоке Украины" в парламенте ЕС.

Пушков обратил внимание прессы на заявление депутата Европарламента от Италии, которая предложила коллегам поехать 11 ноября наблюдателями на выборы в Луганск и Донецк.

Российский парламентарий отметил, что тем самым европейские политики смогут лично посетить Донбасс, убедиться в том, что воинских частей РФ там нет и увидеть, что местное население голосует добровольно, безо всякого принуждения со стороны властей.

Глава комиссии Совета Федерации добавил, что речь при этом не идет о признании или непризнании ДНР и ЛНР со стороны ЕС, но даст депутатам Европарламента реальную картину того, что происходит в Донбассе.

"Участие европарламентариев, если оно состоится, мне кажется, будет позитивным именно с этой точки зрения, то есть они увидят и услышат людей, которые там живут, голосуют и участвуют в политическом процессе", — подытожил Пушков.