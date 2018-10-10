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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 47 минут назад
Парное выступление в ударном стиле: Кокорин и Мамаев сдались властям
Вместо дела о побоях — более суровая статья о хулиганстве. Расследование передано в московский главк МВД. Оба фигуранта — Павел Мамаев и Александр Кокорин — уже явились на допрос после двух драк. Их защита обещала, что они сделают публичное заявление, но пока его так и не последовало.
Идут вторые сутки ожидания явления Кокорина и Мамаева в различные инстанции органов следствия и дознания. Сегодня это ворота Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве. Здесь с самого утра дежурят десятки телекамер, однако ни самих футболистов, ни потерпевших, ни свидетелей происшествия здесь пока так и не дождались.
Таинственное исчезновение со сцены, то есть с поля звездного дуэта дебоширов вызвало не меньше слухов и вопросов, чем их шокирующее парное выступление в ударном стиле. Возникли подозрения, что виновники скандала специально тянут время для того, чтобы алкоголь, а может быть и иные вещества выветрились из организма. Вместо того чтобы арестовать избивавших людей нарушителей — следователи публично выступали с ультиматумами.
"ГУ МВД России по городу Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД России по городу Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня", — заявил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.
Тут же было заявлено и о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" в дополнение к уже имеющемуся о побоях.
Пока так и не ясно, с чего же начался самый первый конфликт. По версии одного из очевидцев, некая подвыпившая дама из компании, в которой отдыхали подозреваемые, выходя из стриптиз-клуба, села не в ту машину, а после того, как водитель ведущей Первого канала попросил её покинуть автомобиль, пожаловалась на обидчика младшему брату Кокорина, Кириллу. В результате вся компания жестоко расправилась с водителем, повалив его на землю и избив руками и ногами.
"Виталий по-прежнему находится в больнице, идет на поправку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить тяжесть нанесенных ему повреждений", — рассказала Ольга Ушакова, ведущая Первого канал.
Кирилл Кокорин уже давно прославился многочисленными нарушениями правил дорожного движения и тем, что с треском вылетел из финансового университета.
"Видите — неявка, незачет, неявка, три балла по английскому языку, неявка, двойка, двойка, три, два балла, два балла. Так что оценки у него были "замечательные". Я его видел на самом деле один раз — он приходил ко мне с просьбой его не отчислять. Но у нас таких выдающихся личностей нет и конечно мы его отчислили, несмотря на то, что фамилия Кокорин", — рассказал Михаил Эскиндаров, ректор финансового университета при правительстве РФ.
Последней каплей стала поддельная справка от врача, которую Кокорин младший предъявил в деканате.
Впрочем, на родине, в городе Валуйки Белгородской области, братьев Кокориных вспоминают хорошо. Особенно старшего.
"Мальчишка был хороший. И рос и в школу ходил, никаких ни замечаний, ничего. Я как по телевизору глянула, я плакала — да что ж ты натворил!", — делится эмоциями Анна Бикетова, жительница города Валуйки.
Фотографию Кокорина пока с почетной доски "Гордость Валуйского спорта" никто снимать не собирается. Цела и страница в книге памяти, посвященная ему в краеведческом музее школы, в которой учился Александр.
"До решения суда мы никаких действий предпринимать не будем. Все что у нас есть в отношении Кокорина, остается в том виде, в котором есть сейчас", — сообщил Алексей Климов, заместитель главы Валуйского района.
А вот из магазинов фирменной символики клуба "Зенит" в Петербурге майки с фамилией и игровым номером Кокорина уже исчезли.
Пока клубы "Зенит" и "Краснодар" ведут консультации с юристами о разрыве контрактов с футболистами-драчунами, в руководстве сборной России заявили о нежелании обсуждать эту тему.
"Тема конечно неприятная, но еще раз говорю — нас это абсолютно никак не касается", — отреагировал Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу.
Совсем иная реакция на происшествия у отца Павла Мамаева. К сожалению, привести его мнение целиком не представляется возможным из-за феноменального обилия нецензурной лексики.
"Обычный русский парень…, зарабатывает деньги, а как только... оступился, каждый... готов нож в спину воткнуть!", — заявил он.
Когда этот сюжет готовился к эфиру, от представителей Главного следственного управления ГУ МВД по Москве стало известно о том, что и Мамаев и Кокорин решили, наконец, что называется, сдаться властям и добровольно явиться на допрос. Будут ли они арестованы — это уже, видимо, главная интрига на завтра в этом околоспортивном триллере.
Позже стало известно, что оба они были задержаны на 48 часов.
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