Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла из-за нехватки лекарства

В Саратове 28-летняя местная жительница, больная сахарным диабетом, погибла из-за нехватки лекарств. В течение пяти месяцев врачи отказывались выдавать ей льготные рецепты на жизненно необходимые препараты — региональный Минздрав не закупил их в нужном количестве. В результате у инвалида первой группы развились опасные необратимые осложнения. Прокуратура разбирается в деталях трагедии.

Саратовская поликлиника №20 — десятки больных сахарным диабетом приходят сюда за жизненно важными препаратами. 28-летняя Ольга Богаева должна была получить необходимые лекарства еще в начале года. В компьютерах врачей почему-то информации об этом не сохранилось.

Она приходила в поликлинику пять месяцев подряд, с января по май: спасительный рецепт девушке так и не выписали. Оказывается, региональный Минздрав не провел тендер на закупку препаратов, потому в аптеках их не было.

"Государственный контракт заключен лишь в августе 2018 года, — сообщает и.о. старшего помощника прокурора Саратовской области по связям со СМИ Ольга Федорова. — А в течение всего периода в районных поликлиниках не выписывался рецепт на льготный препарат этой категории".

Страдающие тяжелой болезнью люди вынуждены были покупать ампулы и таблетки самостоятельно. Чтобы не отказали почки, нужны препараты железа — от 500 рублей за упаковку и эпоэтин — от 4 тысяч за несколько ампул, которых хватает за месяц. Семья Ольги платить такие деньги не смогла. Лечение фактически прекратилось.

"Она утратила финансовую возможность приобретения лекарств, — констатирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Ирина Мешкова. — 10 августа 2018 года у нее резко ухудшилось самочувствие, и она была госпитализирована в одну из больниц города".

Незадолго до этого Ольга успела написать в прокуратуру несколько жалоб, каждая из которых — буквально крик о помощи. Прокуроры возбудили уголовное дело и начали проверку в поликлинике. Ее результатов девушка не дождалась — скончалась от острой почечной недостаточности.

Убитая горем мать Ольги до сих пор не верит в произошедшее.

В условиях постоянной нехватки дорогих препаратов оказались сотни саратовских диабетиков. Те, у кого даже не здоровье, а жизнь зависит от своевременного приема лекарств, больше восьми месяцев ждали окончания бюрократических процедур и проведения нужного тендера.

В Саратов срочно вылетает комиссия Росздравнадзора.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить наличие льготных лекарственных средств в регионе.

Уже известно, что областной Минздрав давал районным поликлиникам негласные указания не выписывать рецепты до проведения тендера. Пока трех сотрудников ведомства привлекли лишь к дисциплинарной ответственности.