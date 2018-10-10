Получала угрозы: убитая следователь МВД просила госзащиту

Ей угрожали и один раз уже покушались. Основной версией убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье стала ее профессиональная деятельность. Преступник выстрелил в подполковника полиции дважды, когда она шла на работу. Известно, что в последнее время она занималась резонансными экономическими преступлениями, в том числе делом крупной банды кибер-мошенников.

В следователя по особо важным делам Евгению Шишкину стреляли ранним утром. На небольшой площадке у дома киллер дожидался свою жертву с 6 часов. Выпустил как минимум две пули и скрылся. Следом за Евгенией шёл ее муж Олег.

"Я закрывал дверь и пошёл следом за ней, и она умерла у меня на руках! — Она не говорила? — Нет, она уже хрипела и все", — рассказал Олег Шишкин, супруг погибшей.

По предварительным данным кустарное оружие на базе пистолета ИЖ разлетелось в руках стрелка — обломки нашли тут же. Место убийства было выбрано неслучайно. Тропинка утопает в кустах. Рядом нет камер наблюдения.

Каждое утро Евгения Шишкина выходила со своим мужем из дома и направлялась к машине. Раньше супруги оставляли автомобиль во дворе, но после того как неизвестные злоумышленники подожгли внедорожник, Шишкины решили парковать автомобиль подальше от своего дома.

Это кадры того самого сгоревшего Lexus. После первого нападения Шишкина якобы просила о госзащите. Уверяла, что опасается за свою жизнь. Родные сразу связали преступление с ее работой.

"Человек честный, настойчивый, пыталась вывести всю правду и выводила всю преступную сферу на ура!" – говорит родственница.

Вычислить офицера убийце не составила труда. Евгения Шишкина проживала в этом доме 18 лет.

"А знали, где она работает? — Все знали, конечно! Это не секрет! Она подполковник была. В форме ее видели", — рассказала Надежда Захарчевская, соседка.

До звания подполковника Евгения Шишкина дослужилась в главном управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Она вела дела о мошенничествах с билетами, ловила тех, кто устраивал аферы с транспортом. На вокзалах, в аэропортах.

"Ввиду колоссального опыта расследования уголовных дел осуществляла предварительное расследование исключительно по делам экономической и коррупционной направленности, в том числе в отношении членов организованных преступных групп и преступных сообществ", — рассказал Андрей Титов, начальник отдела СЧ СУ УТ МВД по ЦФО.

По предварительным данным именно дело одной из ОПГ и могло погубить следователя. Речь идет о банде кибер-преступников, которые с помощью украденных банковских карт покупали дорогостоящие билеты, а затем сдавали их в кассах, за наличные. В деле 22 фигуранта. Часть из них на свободе.

"У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление совершено с целью воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудника, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве. Поэтому преступные действия неустановленных лиц квалифицированы по признакам ст. 317 и 222 УК РФ", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По распоряжению председателя Следственного комитета дело передано в центральный аппарат СКР. К нему подключилась ФСБ. Сейчас следователи работают в кабинете погибшей — изымают материалы. По нашим данным, под подозрением 4 фигуранта уголовных дел, которые вела Евгения Шишкина.