КХЛ. "Автомобилист" продлил победную серию до 16 матчей

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовала программа очередного игрового дня. Екатеринбургский "Автомобилист" в выездном поединке одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:1.

Подопечные Андрея Мартемьянова не испытали проблем в матче против "Магнитки", и уже в первой половине игры обеспечили себе более чем комфортное преимущество в три шайбы. Голами за "Автомобилист" отличались Георгий Белоусов, Найджел Доус и Степан Хрипунов.

В заключительном периоде Франсис Паре довершил разгром соперника (4:0), однако хоккеисты "Магнитки" не ушли с площадки "сухими" и отправили в ворота "Автомобилиста" "шайбу приличия". Итоговый счет 4:1 в пользу уральской команды, которая в свою очередь продлила свою победную серию до 16-ти матчей кряду.

После 16 игр "Автомобилист" лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 32 очка. "Магнитка" после поражения располагается на третьей строчке "Востока", имея в своем активе 22 балла.