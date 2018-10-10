Губерниев: Кокорин и Мамаев должны сидеть в тюрьме

Футболисты Кокорин и Мамаев должны пожизненно закончить с футболом и сидеть в тюрьме, заявил в эфире программы "60 минут" спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Мы видим, как люди, на которых лежит огромная социальная ответственность, ведут себя как быдло. И на них смотрит подрастающее поколение. Эти ребята социально опасны, как "золотая молодежь". У них ощущение вседозволенности", — сказал журналист.

В студии присутствовала спортивный агент Дарья Шишканова, которая пришла, чтобы защитить оскандалившихся футболистов. Она утверждает, что Александр Кокорин — интеллигентный, спокойный и приятный в общении человек. По ее мнению, скорее всего, была какая-то провокация, может даже "заказуха". Кроме того, Шишканова отметила, что на Руси всегда была традиция массовых драк.

Услышав это, Губерниев предложил Дарье слезть с баобаба. "За один день они устроили две драки. Рядом с этими футболистами были их друзья, которые их не остановили. Жертвой такой ситуации мог оказаться любой человек. Они бьют человека и за это должны понести наказание", — отметил журналист.

8 октября футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку в одном из столичных кафе, в результате которой пострадали два чиновника. За час до этого инцидента спортсмены избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой. Шокирующее поведение футболистов прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "абстрагироваться от эмоций" и заметил, что правоохранительным органам не составит труда разобраться в произошедшем.