Готовность номер один: на Флориду обрушился ураган "Майкл"

На побережье американского штата Флорида обрушился ураган "Майкл", который принес с собой сильный ветер и проливные дожди. По данным синоптиков, ураган продолжает усиливаться, а скорость ветра достигает 250 километров в час.

Как сообщает "Интерфакс", около 400 тысяч человек в связи со стихией получили предписание об эвакуации. Предварительно ущерб от стихии оценивается в 16 миллиардов долларов.

Для Флориды "Майкл" станет самым мощным ураганом, достигшим северо-западного побережья штата, за всю историю наблюдений — с 1851 года.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 метра. Отменены более 230 авиарейсов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана.

Губернатор Флориды Рик Скотт в свою очередь заверил, что Флорида готова к удару стихии. Как уточняет телеканал "Россия 24", также Рик Скотт сказал, что молится за жителей своего региона.