Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира в Австрии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал престижного турнира в австрийском Линце. В матче второго круга 35-я ракетка мира одержала волевую победу над белорусской теннисисткой Верой Лапко.

Павлюченкова проиграла первый сет со счетом 5:7, но в двух последующих партиях смогла взять верх – 7:6 (7:4), 6:3 – и вырвать путевку в 1/4 финала турнира. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут.

За место в полуфинале Павлюченкова поборется с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Юханна Ларссон (Швеция).