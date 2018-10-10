Результаты вскрытия: клон доктора Зло умер от алкогольного отравления
Причиной кончины американского актера Верна Тройера, исполнявшего роль миниатюрного клона доктора Зло в фильмах об Остине Пауэрсе, стала алкогольная интоксикация.
Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют официальные результаты вскрытия, обнародованные офисом судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес в штате Калифорния.
21 апреля 2018 года Тройер умер в возрасте 49 лет. До этого он был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался через несколько недель в больнице. В прошлом актер не раз проходил лечение от алкогольной зависимости.
Сразу после кончины Троейра власти Лос-Анджелеса предпочли не сообщать о версиях его смерти и призвали дождаться выводов патологоанатомов.
Троейр, чей рост из-за генетического нарушения составлял всего 80 см, снялся в ряде лент. Наиболее известной его ролью стал Мини-Мы в серии фильмов об Остине Пауэрсе.
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