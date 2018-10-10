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10 октября 201822:30

В арсенал террористов в Сирии попали баллоны с отравляющим веществом

В результате боя между враждующими группировками в Сирии в руки террористов попали два баллона с отравляющим веществом. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Савченко, вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований (группировка ИГИЛ запрещена в РФ) совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ). В результате боестолкновения были убиты четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором.

По данным российских военных, похищенные баллоны с хлором доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки.

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