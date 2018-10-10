10 октября 201822:24
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья индонезийского острова Ява в среду, 10 октября, произошло землетрясение магнитудой 6,2.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 километрах к востоку от города Сурабая.
Угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.
Индонезия еще не пришла в себя после разрушительного землетрясения и цунами на Сулавеси, унесшего, по последним данным, жизни более двух тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. После него было зафиксировано более 360 повторных толчков, что стало причиной возникновения цунами с высотой волн 5-7 метров.
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