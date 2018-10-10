КХЛ. ЦСКА громит "Динамо", "Локомотив" дожимает СКА

Программу очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершали поединки в двух столицах России. На стадионе "ЦСКА-Арена" московские армейцы уверенно разгромили буксующее "Динамо", а СКА в Ледовом дворце минимально проиграл "Локомотиву".

Армейцы Москвы завершили первый период своего матча с минимальным счетом 1:0. Гол на счету Сергея Андронова. Во второй двадцатиминутке армеец Кирилл Капризов удвоил преимущество ЦСКА, но до конца периода динамовец Виталий Меньшиков сократил отставание.

Впрочем, в заключительном периоде армейцы, как и ранее "Йокерит", взвинтили темп и буквально за две минуты сокрушили соперника тремя заброшенными шайбами. За ЦСКА отличились Максим Шалунов, и все те же Андронов с Капризовым. Как итог, 5:1 в пользу московских армейцев.

В то же время в Северной столице СКА на своей площадке принимал ярославских железнодорожников. Встреча получилась упорной, и 60 минут основного времени командам не хватило для выявления победителя. А едва перешедшая в овертайм игра буквально сразу же и завершилась – буквально спустя минуту после начала дополнительного тайма игрок "Локо" Андрей Локтионов перехватил шайбу, убежал на рандеву с Магнусом Хелльбергом и забросил единственную и победную шайбу в матче.