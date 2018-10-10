Источник: Украина готовит провокацию в Азовском море

Украинская сторона готовит провокацию с участием СМИ против российских пограничников в Азовском море. В украинских СМИ развернута кампания, освещающая действия российских пограничников, которые проводят досмотр судов в районе Керченского пролива, как незаконные.

Как сообщил источник ТАСС, 11 октября сотрудники Госпогранслужбы Украины намерены отправить из порта Мариуполь в Азовское море пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ для сбора материалов и подготовки видеорепортажа о якобы агрессивных действиях Пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море.

Несмотря на законные и профессиональные действия российских пограничников, которые обеспечивают безопасность судоходства в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, регулярно оказывая помощь судам с украинскими моряками, украинская сторона зачастую необъективно и недостоверно освещает происходящее на Черном и Азовском морях.