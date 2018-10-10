МИД России обеспокоен ситуацией на северо-востоке Сирии

Россия обеспокоена действиями США, которые создают на северо-востоке Сирии некую особую администрацию.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, американцы там опираются на союзников из числа курдов. А их совместные действия противоречат конституции Сирии и дают негативные результаты.

Захарова также рассказала, какого прогресса удалось достичь в демилитаризованной зоне в районе Идлиба. Оттуда удалось вывести тысячу боевиков, передает телеканал "Россия 24". Сейчас Россия проверяет информацию о выводе тяжелого вооружения. Кроме того, решается вопрос с возвращением беженцев.