Губернатор Флориды: "Майкл" - самый страшный шторм за последние 100 лет

Ураган "Майкл" ударил по побережью Флориды. Метеорологи называют его сильнейшим штормом в этом районе за последние 100 лет и присвоили ему четвертую, предпоследнюю категорию опасности. Скорость ветра уже достигает 65 метров в секунду. Губернатор Флориды сказал, что будет молиться за жителей региона.

"Ураган "Майкл" – самый страшный шторм, который это побережье видело за последние 100 лет. Этот ураган идет на нас, и настало время искать убежище. Помните: мы можем восстановить ваш дом, но мы не можем вернуть вам жизнь. Поймите это. Позаботьтесь о безопасности своих семей", — обратился к местным жителям губернатор штата Флорида Рик Скотт.

Бушевать на побережье ураган будет весь вечер по американскому времени, а затем пойдет на северо-восток – в сторону Джорджии и Южной Каролины. Там эксперты тоже ждут сильных разрушений — вероятный ущерб оценивают в 30 миллиардов долларов, около 2 миллионов человек на несколько недель останутся без света.

Кроме того, прогнозируется наводнение в прибрежной зоне — в некоторых местах уровень воды поднимется на 3-4 метра выше обычного, передает телеканал "Россия 24".