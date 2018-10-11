Памятник советскому воину-освободителю снесли в Литве

В Алитусском районе Литвы снесли памятник советскому воину-освободителю. Видео с происшествием моментально попало в Сеть.

По информации СМИ, теперь монумент перенесут в парк Грутаса, где хранятся все демонтированные советские памятники.

Скульптура была установлена больше 30 лет назад на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. Первоначально она символизировала победу над фашизмом всей антигитлеровской коалиции и состояла из двух валунов: на одном было высечено лицо красноармейца, на другом — французского солдата. Эту скульптуру вандалы уничтожили еще в 90-е годы, напоминает телеканал "Россия 24".