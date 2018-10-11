Менеджер компании, в аварии с лимузином которой погибли 20 человек, задержан в США

Полиция штата Нью-Йорк задержала менеджера компании Prestige Limousine, автомобиль которой попал на прошлой неделе в дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 20 человек. Ему уже предъявлены обвинения. Такие данные сообщает газета The New York Times.

Как уточняется, оператора компании Наумана Хуссейна взяли под арест. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Представитель полиции Джордж Бич сообщил, что ответственность за то, что автомобиль оказался на дороге, лежит исключительно на Наумане Хуссейне. Хуссейн сам нанял водителя лимузина Скотта Лисиникчиа, который погиб в аварии.

Как уточняется, Науман Хуссейн — сын владельца компании Prestige Limousine Шахеда Хуссейна. В настоящее время расследование продолжается, но пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения отцу Хуссейна.

ДТП с лимузином, жертвами которого стали 20 человек, произошло днем 6 октября в округе Скохари. В результате аварии погибли 18 пассажиров лимузина и двое прохожих, передает РИА Новости. Расследованием происшествия занимаются полиция и национальное управление транспортной безопасности США.