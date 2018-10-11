Минфин России внес финальные поправки в законопроект об ОСАГО

Министерство финансов России подготовило финальные поправки в закон об ОСАГО. Расчет стоимости полиса начнет меняться с 1 сентября 2019 года. В какую сторону?

Правила изменятся. А вот цена может снизиться. Но только для добросовестных водителей.

Отправной точкой по-прежнему будет служить базовый тариф ОСАГО. Его устанавливает Центробанк. Сейчас коридор варьируется от 3 тысяч 400 рублей до 4 тысяч 100 рублей. Кстати, в ЦБ говорят: этой осенью обе границы коридора могут быть расширены на 20 процентов.

Для определения финальной стоимости базовый тариф умножают на коэффициенты. Их несколько — стаж водителя, его возраст, регион регистрации и мощность двигателя машины. Некоторые компании также учитывают безаварийную езду или, наоборот, попадание в ДТП. Теперь же за скобки планируют вывести два компонента. С 1 сентября 2019 года — коэффициент мощности автомобиля. А с 1 сентября 2020 года — региональный коэффициент.

Зато добавят пару новых. Например, манеру вождения. Лихачам, злостным нарушителям и так называемым шахматистам придется платить больше. Будут отслеживать, соблюдает ли водитель правила, насколько агрессивно ведет себя на дороге (резко тормозит, перестаивается) и так далее. Правда, для этого в машине надо установить специальное телематическое устройство, которое будет мониторить основные показатели движения.

В Центробанке подчеркивают — в среднем по России цена полиса не изменится, но произойдет перераспределение. Для лихачей она вырастет, а для аккуратных водителей снизится. Страховщики не смогут завышать стоимость полиса. За этим также будет следить регулятор.

Эксперты отрасли уверены — нововведение поможет добросовестным и аккуратным водителям сэкономить деньги на ОСАГО.

"По нашим оценкам, у нас сейчас примерно 15 процентов недобросовестных водителей или водителей в зоне риска, которые на сегодняшний момент платят меньше, чем должны платить. И 85 процентов — это добросовестные автовладельцы, которые практически не попадают в ДТП или совершают очень мало нарушений правил дорожного движения, ездят аккуратно. Эти водители сегодня уж точно должны получить скидку", — объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

На время переходного периода в Министерстве финансов предлагают несколько решений. Например, устанавливать стоимость полиса на 30 процентов ниже или выше базовых тарифов Центробанка. А с осени 2020 года — на 40 процентов. Однако максимальная цена ОСАГО — не больше трех базовых тарифов. Другое нововведение — водители смогут покупать полис сразу на три года. И в этом им не смогут отказать в страховой.

При этом страховщики поддерживают предложения. Ведь у них появляется возможность для маневра. Конкурировать между собой становится легче, выбирая правильную тарифную политику.

"У страховых компаний появится больше возможностей предлагать различные тарифы в разных регионах. Для тех, где стразовые компании несут убытки по разным обстоятельствам, тарифы могут быть увеличены. А в тех регионах, где мы работаем с приличной прибылью, мы сможем снижать тарифы и тем самым конкурировать между собой" – комментирует нововведения заместитель генерального директора страхового общества "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Еще одно новшество. Собираются ввести три разных типа полисов — в зависимости от лимита выплат. Оставить нынешний — 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч за ущерб здоровью. И добавить еще два — где максимальные выплаты составят или по миллиону рублей, или по два миллиона. Но их оформление возможно только после одобрения страховщика.