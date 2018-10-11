Министерство обороны Украины: пожар на арсенале под Черниговом ликвидирован

Пожар, полыхавший на территории 6 арсенала Вооруженных сил Украины в Черниговской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом СМИ сообщил начальник управления коммуникаций и печати министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай.

Как написал Чернобай на своей странице в социальной сети Facebook, по состоянию на 21:00 на двух тлеющих площадках раздаются одиночные взрывы с периодичностью один-два в час. Угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала, они не несут.

В настоящее время военнослужащие и спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют очаги задымления и тления, очищают административную территорию от миновзрывных предметов.

Сотрудники военной службы правопорядка и национальной полиции осуществляют охрану технической территории арсенала, передает агентство "Интерфакс". Осуществляются меры по дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.