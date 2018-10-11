Землетрясение у индонезийского острова Ява: три человека погибли

В Индонезии не менее трех человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,2 у побережья острова Ява. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на представителей метеорологической службы и Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В результате удара стихии были повреждены десятки домов, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. От удара стихии погибли более двух тысяч человек.