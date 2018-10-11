Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку космических ракет

Пентагон принял решение о выделении более 1 миллиарда долларов на разработку перспективных космических ракет. Такая информация появилась в сообщении американского военного ведомства.

Как уточняется, консорциум United Launch Services выиграл тендер на 967 миллионов долларов на разработку стартового комплекса для перспективной одноразовой ракеты-носителя. В консорциуме участвуют Lockheed Martin и Boeing.

Также компании ATK Launch Systems выделили 45 миллионов долларов для разработки трех прототипов ракетных двигателей для того же проекта ракеты-носителя. Компания SpaceX Илона Маска получила 33,6 миллиона долларов на дальнейшую разработку криогенного метанового ракетного двигателя Raptor, передает РИА Новости.