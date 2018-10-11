Власти Флориды сообщили о первом погибшем в результате урагана "Майкл"

В США власти сообщили о первой жертве урагана "Майкл", обрушившегося на северное побережье штата Флорида в среду, 10 октября.

Как рассказали представители офиса местного шерифа, мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход. Точная причина смерти не называется. Из-за перекрытых дорог и оборванных линий электропередачи спасатели не смогли добраться до мужчины.

После выхода на побережье ураган "Майкл" существенно ослаб, скорость ветра упала до 205 километров в час, передает РИА Новости. Такие данные сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах. По шкале Саффира-Симпсона категория урагана снизилась с четвертой до третьей, однако это не означает снижение опасности. Угроза исходит не только от сильнейшего ветра, но и от ливней и наводнений, их сопровождающих.