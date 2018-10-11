МВД разоблачило аферистов, похитивших миллиард у Forex-игроков
МВД разоблачило миллиардные хищения в интернет-пространстве. Столько получили мошенники от граждан, игравших на рынке Forex. Используя известный бренд, аферисты обещали людям суперприбыль, на самом же деле перечисляли деньги на подконтрольные счета, а после — похищали. Жертвами стали свыше тысячи человек.
Миллиард рублей на махинациях с электронными торгами. МВД пресекло деятельность интернет-аферистов, которые позиционировали себя известными форекс-дилерами. Три человека задержаны. Мошенники обещали людям суперприбыли, на самом же деле перечисляли деньги на подконтрольные счета, а затем похищали.
Свыше 1000 обманутых россиян, миллиард рублей ущерба от действий представителей российского форекс-дилера. Таковы предварительные данные, представленные МВД России.
"Подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались", — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Название организации, которая вела незаконную деятельность, в сообщении правоохранителей не фигурирует, как и название используемого ею "известного бренда". Но при этом опубликованные МВД видеоматериалы содержат кадры из офиса с вывеской FMC. Эта компания позиционирует себя как представитель форекс-дилера.
Согласно закону "О рынке ценных бумаг" на территории России деятельность форекс-дилеров могут осуществлять только лицензированные компании. Их перечень опубликован на сайте Банка России. FMC в списке не фигурирует.
"Компания FMC членом ассоциации форекс-дилеров никогда не была и не подавала документы в попытке стать членом этой ассоциации. Также она не обращалась в Банк России для получения лицензии форекс-дилеров", — комментирует ситуацию руководитель СРО "Ассоциация форекс-дилеров" Евгений Машаров.
По данным МВД, форекс-аферисты использовали специально разработанную программу, которая отображала "зачисление" денег на счета интернет-игроков, а потом их "обнуляли". В основе этой схемы, по мнению экспертов, могла лежать мошенническая технология — так называемый фишинг.
"Для игрока была воссоздана реальная среда. Ему казалось, что он участвует в торгах, проводит какие-то сделки. На самом деле все от начала до конца было средой, которую воспроизвели грамотные злоумышленники. Это и называется фишингом", — поясняет руководитель консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.
Здесь мнения аналитиков разошлись. Некоторые эксперты уверены: фишинг — слишком сложная схема. Скорее всего, действовала иная модель — так называемого доверительного управления, когда опытный трейдер управляет счетом клиента, но делает это недобросовестно.
"Вы открываете счет, мы вам даем такого трейдера. А дальше трейдер уже с целью заработка денежных средств начинает управлять счетом, но управляет счетом не в плюс для клиента, а в минус, и в плюс для себя. А потом говорит: вы знаете, торговая стратегия пошла не туда. И, к сожалению, ваш счет обнулился", — объясняет руководитель СРО "Ассоциация форекс-дилеров" Евгений Машаров.
В пресс-релизе МВД указано: деньги зачислялись на игровые счета. Если брать платформу легального форекс-дилера, то довольно часто до открытия реального счета клиенту предлагается протестировать так называемый демо-счет. Таким образом он может опробовать свои силы, понять, интересно ли ему торговать на этом рынке. Вероятно, что злоумышленники могли открывать именно такие счета.
Но все это пока только догадки. Какую именно схему использовали злоумышленники, правоохранителям еще предстоит выяснить. Очевидно, что большинство пострадавших — новички. Профессионального трейдера сложно обмануть на подобных схемах, он попросту не обратиться к таким компаниям.
Следует отметить, что подобный случай не единственный. С начала года ЦБ России направил в прокуратуру информацию о деятельности более 200 нелегальных компаний, предлагающих услуги на рынке Forex. ЦБ рекомендует при принятии решения о пользовании услугами той или иной компании как минимум проверить наличие лицензии регулятора.
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