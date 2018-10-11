Украина провела испытания C-300 с помощью истребителей НАТО

Делегации США и Израиля изучили возможности российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Такую возможность им предоставила Украина.

Украинские специалисты пригласили представителей НАТО в страну и рассказали об особенностях работы российских систем. А также организовали учения, во время которых истребители НАТО F-16 испытали комплексы С-300.

Западные страны рассчитывают, что новые данные об С-300 снизят угрозу для самолетов НАТО в Сирии, передает телеканал "Россия 24".