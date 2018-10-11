Тверской суд сегодня изберет меру пресечения Мамаеву и Кокорину

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сегодня изберут меру пресечения в Тверском суде. Следствие, скорее всего, будет ходатайствовать об аресте игроков.

Оба спортсмена после допроса задержаны на 48 часов, их поместили в изолятор временного содержания в разные камеры.

Сейчас Мамаев и Кокорин проходят по делу как подозреваемые, но вскоре им должны предъявить обвинение. Полиция возбудила против футболистов уголовное дело по статье "Хулиганство", напоминает телеканал "Россия 24".

8 октября футболисты напали на посетителей кафе на Большой Никитской, а до этого избили водителя на стоянке у гостиницы "Пекин".