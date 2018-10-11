Ракета с кораблем "Союз МС-10" стартует сегодня с Байконура

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" отправится к МКС с космодрома Байконур. Старт запланирован на 11:40 по московскому времени.

На борту — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж должен добраться до Международной космической станции за шесть часов, передает телеканал "Россия 24".

Космонавты проведут на орбите 187 суток. Во время экспедиции запланирована серия экспериментов, в том числе по выращиванию тканей человеческого организма на орбите с использованием 3D-биопринтера. Также Овчинин вместе с Сергеем Прокопьевым, который уже находится на орбите, выйдут в открытый космос для обследования корабля, в котором в конце августа были обнаружены повреждения.

Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию впервые. Место третьего члена экипажа займет контейнер с едой.