Под Астраханью прошли боевые стрельбы расчетов С-300 и С-400

На полигоне Ашулук под Астраханью российские ракетчики провели учения. Комплексы С-300 и С-400 отражали атаку условного противника.

Подразделения меняли позиции в ходе маневров, засекали и сопровождали цели. В конце учений ракетчики провели боевые стрельбы по воздушным мишеням, передает телеканал "Россия 24".

Комплексы запустили около 40 ракет и успешно уничтожили более 20 различных целей. В Министерстве обороны РФ итогами маневров довольны.