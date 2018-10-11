Более 300 тысяч человек эвакуированы в Индии из-за приближения циклона "Титли"

В Индии более 300 тысяч человек эвакуированы из пяти округов восточного штата Одиша в связи с приближением мощного циклона "Титли" ("Бабочка"). Скорость ветра в пределах циклона достигает 150 километров в час. По данным телеканала NDTV, местные власти сообщают о готовности вывезти в безопасные районы еще больше людей в случае необходимости.

В четверг, 11 октября, в прибрежных районах Одиши закрыты все школы и колледжи, общественный транспорт не работает, рыбакам рекомендуется не выходить в море. Все поезда дальнего следования идут в обход районов, где ожидается удар стихии.

По прогнозам синоптиков, на прибрежные районы наряду с ветром могут обрушиться сильнейшие дожди. Ожидается, что циклон, достигнув побережья, может повернуть на север и пойти на соседние штаты, следуя вдоль берега Индостана.