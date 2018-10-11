Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 октября 201807:50

Более 300 тысяч человек эвакуированы в Индии из-за приближения циклона "Титли"

EPA

В Индии более 300 тысяч человек эвакуированы из пяти округов восточного штата Одиша в связи с приближением мощного циклона "Титли" ("Бабочка"). Скорость ветра в пределах циклона достигает 150 километров в час. По данным телеканала NDTV, местные власти сообщают о готовности вывезти в безопасные районы еще больше людей в случае необходимости.

В четверг, 11 октября, в прибрежных районах Одиши закрыты все школы и колледжи, общественный транспорт не работает, рыбакам рекомендуется не выходить в море. Все поезда дальнего следования идут в обход районов, где ожидается удар стихии.

По прогнозам синоптиков, на прибрежные районы наряду с ветром могут обрушиться сильнейшие дожди. Ожидается, что циклон, достигнув побережья, может повернуть на север и пойти на соседние штаты, следуя вдоль берега Индостана.

Сейчас

06:06

Под Астраханью прошли боевые стрельбы расчетов С-300 и С-400

05:30

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Мамаева и Кокорина

05:10

Минфин РФ внес финальные поправки в законопроект об ОСАГО

03:45

МВД разоблачило аферистов, похитивших миллиард у Forex-игроков

02:23

Пентагон выделил более $1 млрд на разработку ракет

02:04

В Аргентине экс-министр получил срок за крушение поезда

01:23

В Тихом океане объявлена угроза цунами после землетрясения

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Совет Европы пригрозил России исключением из организации в 2019 году

Совет Европы пригрозил России исключением из организации в 2019 году

9 часов назад
Президент пообщался с Хабибом Нурмагомедовым лично

Президент пообщался с Хабибом Нурмагомедовым лично

12 часов назад
Украина провела испытания C-300 с помощью истребителей НАТО

Украина провела испытания C-300 с помощью истребителей НАТО

2 часа назад
Ураган "Майкл" в США ослаб до первой категории, но по-прежнему опасен

Ураган "Майкл" в США ослаб до первой категории, но по-прежнему опасен

4 часа назад
Следствие намерено ходатайствовать об аресте Мамаева и Кокорина

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Мамаева и Кокорина

3 часа назад
Роскачество: 20 процентов рынка молока занимают нарушители

Роскачество: 20 процентов рынка молока занимают нарушители

3 минуты назад
МВД разоблачило аферистов, похитивших миллиард у Forex-игроков

МВД разоблачило аферистов, похитивших миллиард у Forex-игроков

5 часов назад
Два моряка с "Палладия", задержанного в Пусане, вернулись домой

Два моряка с "Палладия", задержанного в Пусане, вернулись домой

5 часов назад
Губернатор Флориды: "Майкл" - самый страшный шторм за последние 100 лет

Губернатор Флориды: "Майкл" - самый страшный шторм за последние 100 лет

8 часов назад
Мамаев и Кокорин очень расстроены ситуацией

Мамаев и Кокорин очень расстроены ситуацией

9 часов назад
Получала угрозы: убитая следователь МВД просила госзащиту

Получала угрозы: убитая следователь МВД просила госзащиту

10 часов назад
К расколу готовы: что решит Константинопольский патриархат

К расколу готовы: что решит Константинопольский патриархат

11 часов назад
Маникюрша-маньяк пугает клиентов яйцами инопланетян и убеждает вырывать ногти

Маникюрша-маньяк пугает клиентов яйцами инопланетян и убеждает вырывать ногти

14 часов назад
Парное выступление в ударном стиле: Кокорин и Мамаев сдались властям

Парное выступление в ударном стиле: Кокорин и Мамаев сдались властям

11 часов назад
10 крупнейших морских портов России

10 крупнейших морских портов России

22 часа назад
Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла из-за нехватки лекарства

Пять месяцев ожидания: больная диабетом девушка умерла из-за нехватки лекарства

11 часов назад
Главного злодея советского кинематографа из-за квартиры предал родной сын

Главного злодея советского кинематографа из-за квартиры предал родной сын

16 часов назад
В арсенал террористов в Сирии попали баллоны с отравляющим веществом

В арсенал террористов в Сирии попали баллоны с отравляющим веществом

10 часов назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Менеджер компании, в аварии с лимузином которой погибли 20 человек, задержан в США

Менеджер компании, в аварии с лимузином которой погибли 20 человек, задержан в США

4 часа назад
Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку космических ракет

Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку космических ракет

6 часов назад
Министерство обороны Украины: пожар на арсенале под Черниговом ликвидирован

Министерство обороны Украины: пожар на арсенале под Черниговом ликвидирован

7 часов назад
Кровь испарялась, черепа взрывались: как умирали жертвы легендарного извержения Везувия

Кровь испарялась, черепа взрывались: как умирали жертвы легендарного извержения Везувия

14 часов назад
Трамп не возглавит постпредство США в ООН

Трамп не возглавит постпредство США в ООН

13 часов назад
Как выбрать правильный костюм для переговоров и деловой встречи

Как выбрать правильный костюм для переговоров и деловой встречи

16 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

17 часов назад
Помогите маленькому Гоше выжить с редким пороком сердца

Помогите маленькому Гоше выжить с редким пороком сердца

09.10.2018 11:12
Власти Флориды сообщили о первом погибшем в результате урагана "Майкл"

Власти Флориды сообщили о первом погибшем в результате урагана "Майкл"

5 часов назад
В Тихом океане объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

В Тихом океане объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

7 часов назад
На испанской Мальорке не менее 10 человек погибли из-за сильных дождей

На испанской Мальорке не менее 10 человек погибли из-за сильных дождей

8 часов назад
Готовность номер один: на Флориду обрушился ураган "Майкл"

Готовность номер один: на Флориду обрушился ураган "Майкл"

10 часов назад
Большинство боевых систем США признали уязвимыми для хакеров

Большинство боевых систем США признали уязвимыми для хакеров

13 часов назад
Матч Россия – Швеция пройдет при аншлаге

Матч Россия – Швеция пройдет при аншлаге

15 часов назад
Xiaomi выпустила видеоплеер с 4K и HDR за 60 долларов

Xiaomi выпустила видеоплеер с 4K и HDR за 60 долларов

15 часов назад
Что такое натуральная парфюмерия и чем она отличается от синтетической

Что такое натуральная парфюмерия и чем она отличается от синтетической

16 часов назад
Средний человек может запомнить в лицо все население небольшого города

Средний человек может запомнить в лицо все население небольшого города

16 часов назад
Клиника Рошаля отмечает юбилей: 15 лет - это только начало

Клиника Рошаля отмечает юбилей: 15 лет - это только начало

16 часов назад
Как ухаживать за волосами в холодное время года

Как ухаживать за волосами в холодное время года

16 часов назад
Кремль: никакой работы в области изменений в Конституцию не ведется

Кремль: никакой работы в области изменений в Конституцию не ведется

17 часов назад
Материнский капитал зачастую бесполезен для покупки жилья

Материнский капитал зачастую бесполезен для покупки жилья

17 часов назад
Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!

Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!

18 часов назад
Осень в Тарусе

Осень в Тарусе

18 часов назад
Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось (но не для всех)

Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось (но не для всех)

19 часов назад
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами

Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами

19 часов назад
СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

19 часов назад
Западные лаборатории работали с сотней разновидностей ядовитого "Новичка"

Западные лаборатории работали с сотней разновидностей ядовитого "Новичка"

19 часов назад
Виртуальные хлопья из Overwatch поступят на прилавки магазинов

Виртуальные хлопья из Overwatch поступят на прилавки магазинов

20 часов назад
В новой серии "Простоквашина" мы узнаем родословную Шарика

В новой серии "Простоквашина" мы узнаем родословную Шарика

21 час назад
Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать

Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать

22 часа назад
По полквадрата на человека: Москве не хватает новых офисов и ТЦ

По полквадрата на человека: Москве не хватает новых офисов и ТЦ

22 часа назад