НХЛ. Два гола Овечкина помогли "Вашингтону" выиграть у "Вегаса"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно три встречи. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл финалиста "Вегас Голден Найтс" 5:2. Три шайбы из пяти пришлись на долю российских хоккеистов.

Александр Овечкин забросил в ворота "рыцарей" две шайбы, Евгений Кузнецов – одну, а защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Кузнецов признан первой звездой матча, Овечкин – второй. В нынешнем первенстве на счету Евгения 7 очков (3 гола +4 паса). Овечкин забросил 4 шайбы и один раз ассистировал партнерам.

"Филадельфия Флайерз" в гостях обыграла "Оттава Сенаторз" 7:4. "Анахайм Дакс" и "Аризона Койотс" выявили победителя только с помощью буллитов. Им стала "Аризона". Осноное время завершилось вничью 2:2.