Кадыров лично разберется с чеченцем-дебоширом из метро

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен поведением чеченца, бросившего бутылку со словами "Ахмат — сила" в молодого человека в метро, передает ТАСС.

Как пишет Кадыров в соцсети "ВКонтакте", человек, совершивший этот поступок, "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. Если он вам знаком, сообщите его координаты".

Глава Чечни лично принес извинения пострадавшему молодому человеку и призвал автора ролика немедленно прибыть к нему в Грозный вместе со своими родственниками.

"Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ! Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!" — добавил Кадыров.