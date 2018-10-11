Бывший футболист сборной Турции сломал нос популярному певцу

Бывший полузащитник сборной Турции, "Атлетико" и "Барселоны" Арда Туран попал в скандальную историю. Футболист сломал нос популярному турецкому певцу Беркаю Шахину.

Выступающий за "Истанбулспор" Арда Туран и Беркай Шахин повздорили в ночном клубе Стамбула. Арда стал приставать к жене певца, фотомодели Озлем Аде, чем вызвал негодование Беркая. В ходе конфликта Туран ударил Шахина в нос. Последний был срочно госпитализирован. Певец намерен подать в суд на бывшую звезду турецкого футбола.

Арда Туран один из сильнейших турецких футболистов последнего десятилетия. Он выступал за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону", становился чемпионом Турции и Испании. В 2008 Арда стал бронзовым призером чемпионата Европы. При этом Туран славится склонностью к скандалам. Он неоднократно попадал в конфликтные ситуации, а в прошлом году был изгнан из сборной Турции за нападение на журналиста.