Жидкость от сорняков Roundup повторно проверят на канцерогены
В американском Сан-Франциско (штат Калифорния) судья не исключила проведения повторных слушаний по делу о потенциально опасном гербициде Roundup компании Monsanto, которую жюри присяжных до этого обязало выплатить пострадавшему почти 290 миллионов долларов, передает ТАСС.
В августе американец ДеУэйн Джонсон подал иск против Monsanto, утверждая, что средство по борьбе с сорняками Roundup стало причиной возникновения у него рака. Суд присяжных в Сан-Франциско встал на его сторону, присудив Джонсону указанную сумму, и признав Monsanto виновной в утаивании информации о канцерогенности данного гербицида. Защита компании обжаловала решение.
В минувшую среду судья Сюзанна Боланос, рассматривающая ходатайство Monsanto, заявила, что изучает возможность аннулировать вердикт присяжных, чтобы назначить повторные слушания по данному делу.
По мнению судьи, Джонсон не предоставил убедительных доказательств того, что сотрудники компании-производителя гербицида знали о том, что ее продукция может вызывать онкологию.
В Monsanto отвергли эти утверждения. По словам представителя компании, многочисленные экспертизы не подтверждают опасности Roundup (известного также как глифосат) для здоровья человека.
Между тем, в сентябре 2017 года после долгих исследований ученые пришли к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает онкозаболеваний.
Однако Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году классифицировало глифосат как вещество, которое, вероятно, может оказывать канцерогенное воздействие на человека.
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