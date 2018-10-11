В четверг пройдут следственные действия с Кокориным и Мамаевым

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предстоит пройти следственные действия, включая очные ставки. Оба игрока накануне были задержаны и помещены в следственный изолятор.

На четверг запланировано проведение различных следственных мероприятий. Кокорину и Мамаеву предстоят очные ставки и иные следственные действия. Нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" являются подозреваемыми и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

"Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщил, что в отношении Кокорина Мамаева возбуждено еще одно уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".