Федор Емельяненко и Чейл Соннен посмотрели друг другу в глаза

В субботу в США пройдет полуфинальный бой за пояс чемпионата Bellator в тяжелом весе между Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом. За два дня до поединка его участники прошли традиционную "дуэль взглядов".

"Я давно наблюдаю за Чейлом. Этот бой — очень важен для меня. Мы проделали огромную работу, сделали всё, что могли. Теперь посмотрим насколько хорошо мы подготовились", — приводит слова Емельяненко РИА Новости.

41-летний россиянин Федор Емельяненко одержал 37 побед в 43 боях. В четвертьфинале Федор выиграл нокаутом у американца Фрэнка Мира. Ровесник Емельяненко Соннен победил в 30 схватках, 15 проиграл и завершил один бой вничью.