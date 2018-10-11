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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 15 минут назад
Отчим Кокорина принес извинения Денису Паку
Отчим нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов принес извинения директору департамента министерства торговли Денису Паку. Во время конфликта Кокорин нанес Паку удар стулом.
Кирилл Логинов сделал запись на странице Александра в социальной сети, где принес Паку извинения. " Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением. Но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него".
Отчим футболист объяснил поведение приемного сына реакцией на оскорбление со стороны Дениса Пака. При этом он назвал поведение Кокорина неприемлемым. "Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо. Реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой. Саша полностью это осознает. Я, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться".
Кирилл Логинов также сообщил, что Александр Кокорин явился в правоохранительные органы, никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся
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