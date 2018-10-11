11 октября 201811:20
Обрушение фасада торгового центра в Стерлитамаке попало на видео
В Стерлитамаке обрушилась часть фасада недавно построенного торгового центра — инцидент произошел вечером в минувшую среду, 10 октября, на выезде из подземного паркинга.
Камера наблюдения сняла на видео, как за несколько секунд до обрушения конструкции под ней проехал автомобиль.
К счастью, из-за обрушения никто не пострадал. К настоящему времени последствия происшествия устранены, плохо закрепленная часть фасада демонтирована.
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