Павел Мамаев готовит ответный иск к водителю Соловчуку

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев намерен подать иск к водителю Виталию Соловчуку, пострадавшему в ходе конфликта. Мамаев считает, что Соловчук, будучи инициатором инцидента, нанес футболисту травму лица.

Согласно показаниям свидетелей, Виталий Соловчук спровоцировал драку, в которой сам и пострадал. Мамаев утверждает, что Соловчук оскорбил его, а потом ударил по лицу. После чего началась драка, в результате которой водитель получил повреждения.

"Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайне мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано уже заявление и на Соловчука", приводит "Спорт-Экспресс" слова очевидца конфликта.