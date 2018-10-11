Появилось видео допроса Кокорина и Мамаева

Следственные действия в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве по предварительному сговору, сняли на видео. Соответствующую запись распространила пресс-служба столичного управления МВД.

Кадры были сделаны вечером в среду, 10 октября, когда футболисты прибыли для дачи показаний по громкому делу об избиении в центре Москвы водителя известной телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Мамаев, представившись следователю, отказался разговаривать под запись — судя по видео, он сильно нервничал и всячески пытался скрыть свое лицо.

Кокорин, прибывший в полицию с опозданием и из-за этого едва не объявленный в федеральный розыск, чувствовал себя более раскованно, сидя в удобном кожаном кресле.

Сегодня задержанных на 48 часов футболистов ждут очные ставки с пострадавшими от их рук. Отчим Кокорина через его Instagram принес извинения всем потерпевшим. Сами спортсмены этого пока не сделали.