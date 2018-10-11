Экипаж аварийного "Союза" приземлился

Экипаж потерпевшей аварию ракеты-носителя "Союз" приземлился в Казахстане. На место отправлен поисково-спасательный отряд, передает телеканал "Россия 24". Связь с экипажем есть, ранее за спуском спасательной капсулы внимательно наблюдали спасатели.

"Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", — сообщил Интерфаксу" источник на Байконуре.

На орбиту сегодня должны были отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Однако во время старта ракеты-носителя с космодрома Байконур произошло ЧП — после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

"Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя", — рассказал источник на космодроме.