Адвокат Кокорина: конфликт с Паком был спровоцирован самим потерпевшим

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов заявил, что действия футболиста не могут квалифицироваться, как "хулиганство", а соответствуют понятию "побои". Кроме того, юрист указал, что инициатором конфликта в кафе был пострадавший Денис Пак.

"Между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал. Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения", — приводит слова Олега Попова "Спорт-Экспресс".

Адвокат считает, что действия его подзащитного не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ "Побои", поскольку действия игрока не могут быть квалицированы в качестве хулиганских. Утверждения следствия о преступном сговоре участников конфликта безосновательны.