Погоня в Долгопрудном: пьяная женщина с ребенком устроила несколько ДТП

В подмосковном Долгопрудном задержана женщина, которая в пьяном виде устроила гонки по городу и разбила несколько автомобилей. Все это время в ее машине находился годовалый сын. Как выяснилось, она уже была лишена водительских прав.

Екатерину Руснак за рулем "Хонды" полицейские догнали в центре Долгопрудного уже глубокой ночью. Автоледи была сильно пьяна и наотрез отказывалась выходить из машины. Мать двоих детей в присутствии младшего сына в выражениях не стеснялась. Скрываясь от полиции, женщина спровоцировала две аварии.

- Заблокировали выезд, она въехала в нас. В пьяном состоянии сидит в машине. Убегала от погони. До этого поцарапала еще одну машину.

Виновница ДТП сразу пошла в атаку — начала угрожать и оскорблять инспекторов. Выяснилось, что в тот день Екатерина праздновала день рождения сына, ему исполнился один год. А потом вдруг решила покататься, хотя водительских прав давно лишена. Посадила именинника на заднее сидение и нажала на газ.

"Хонда", которой управляла пьяная женщина, получила значительные повреждения. По всему периметру видны следы от столкновений с другими машинами. Разбит передний бампер, на нем даже осталась краска от другого автомобиля. Вместо колеса установлена запаска. Та же самая картина в задней части машины.

"Хонду" эвакуировали на спецстоянку. Екатерину доставили в отдел полиции. Мальчика забрал отец. Соседи говорят, что после этого инцидента в семье большие проблемы.

"Очень сложно что-то пояснить по данному факту. Для чего вообще я это сделала? Сама себе ответить на это не могу", — говорит Екатерина Руснак.

По словам соседей-очевидцев, Екатерина Руснак уже не в первый раз устраивает подобные выходки в пьяном состоянии, и пока ей все сходило с рук.

"Нарушительница ранее подвергалась административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На этот раз выйти сухой из воды ей вряд ли удастся, возбуждено уголовное дело.